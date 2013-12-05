مديرة مركز “بن خلدون”: محمد عادل “إخواني”.. و6 ابريل تحصل علي تمويل أجنبي

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، إن هناك معلومات شبه مؤكدة بأن الإعلامى أحمد منصور المذيع الإخوانى بقناة الجزيرة القطرية، هو خال الناشط محمد عادل عضو حركة 6 أبريل.

وأضافت زيادة في تصريحات صحفية: أن حركة 6 أبريل تسعى منذ سنوات إلى الحصول على تمويل أجنبى، لافتة إلى أن الجمعية الأهلية التى أعلنوها، ليست منفصلة عن الحركة، وأنهم أعلنوا إنشاء الجمعية لجلب تمويل أجنبى، قائلة “لكنهم ليسوا مؤهلين لذلك، لأنهم حركة سياسية”.

وكشفت عن أن محمد عادل طلب منها تمويلا لمظاهرة للحركة، وعلمنا أن الأموال ستذهب لجيب محمد عادل، وبناءً عليه.

وتابعت: رفضنا بالطبع تمويل الحركة”، مشيرة إلى أن عادل، ادَّعى أن مركز ابن خلدون بالمقطم أغلق أبوابه فى وجه الثوار يوم جمعة رد الكرامة، الذى شهد أحداث عنف بمحيط مكتب الإرشاد بالقرب من مقر المركز، مؤكدة أن المركز كان مغلقًا من الأساس فى هذا اليوم، مشيرة إلى أن عادل كان يريد المقر كغرفة عمليات للحركة، وشبكته الإعلامية وليس لإسعاف المصابين.