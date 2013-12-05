مكياجكِ على طريقة Reese Witherspoon

للحصول على إطلالة خاصَّة بالسهرات، أنتِ بحاجة إلى ماكياج جذَّاب ليعكس مزيداً من الأناقة والسِّحر على إطلالتكِ، ولكن هناك العديد من الفتيات اللاتي يفضِّلن الماكياج الناعم البعيد عن التكلُّف.

وكما تعلمين إنَّ نجمة هوليوود الأنيقة Reese Witherspoon هي من أكثر النجمات رقَّة وأنوثة في ماكياجها، لذا "سيِّدتي نت" ينقل لكِ الماكياج على طريقتها في ما يلي:

1. استخدمي كريم أساس فاتح اللون وقريباً من لون الزهري البارد، افرديه على بشرتكِ بلطف، ثمَّ قومي بزيادة طبقة أخرى على منطقة العين تبدأ من أسفل الحاجب وحتى جفن العين العلوي.

2. ابدئي بتطبيق ظلّ العيون باللون الرماديّ المائل إلى السواد، مع لمسة من اللون الرماديّ الفاتح على خط الجفن الداخليّ عند مدمع العين.

3. انثري القليل من اللون البرونزيّ الهادئ أسفل حاجبيكِ باتجاه الخارج.

4. ضعي كميَّة من الماسكارا السوداء على رموشكِ بطريقة بارزة.

5. أضيفي مسحة خفيفة من أحمر الخدود باللون الورديّ الفاتح.

6. وأخيراً، لوِّني شفاهكِ بلون ناعم وهادئ كاللون الورديّ أو البنيّ المائل إلى الخوخيّ ليعمِّق من جاذبيَّة ورقَّة ماكياجكِ.

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