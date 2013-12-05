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كيف تحصلين على نظرة Scarlett Johansson الآسرة؟

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كيف تحصلين على نظرة Scarlett Johansson الآسرة؟ كيف تحصلين على نظرة Scarlett Johansson الآسرة؟

كما تعرفين إن نجمة هوليوود الشابة Scarlett Johansson من أكثر نجمات هوليوود أناقة وجاذبية، وقد اشتهرت الأنيقة Johansson بأحمر الشفاه الأحمر، وتسريحات السبعينات الجذابة التي جعلت منها واحدة من أبرز النجمات شهرة في عالم هوليوود.
وصرح Pat McGrath المستشار الإبداعي للعلامة التجارية "Dolce & Gabban" بأن السر وراء أناقة Johansson يتمثل في أحمر الشفاه، فهي تستخدم للمظهر النهائي اللامع على شفاهها كريم أحمر الشفاه الكلاسيكي من "Dolce & Gabban".
ولتحقيق أساس قوي على الشفاه، تقوم Johansson بوضع طبقة خفيفة من الكونسيلر تبدأ من وسط الشفاه إلى الزوايا الخارجية.

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