أخر كلام - الأهلي يواجه المغرب الفاسي قبل المونديال

عاد الأهلي ليعلن من جديد عن مواجهة المغرب الفاسي وديا في أخر استعداد للفريق الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر في مؤتمر صحفي لإعلان رعاية شركة مصر للطيران لرحلات الأهلي إلى المغرب "أخر كلام سنواجه المغرب الفاسي."

وأضاف مرتجي "حدث تضارب كبير حول هوية المنافس الأخير في استعداداتنا الودية للمونديال، ولكن تم الاستقرار على الفاسي."

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثامن من ديسمبر الجاري.

وكان من المنتظر أن يواجه المارد الأحمر منافسه الوداد البيضاوي قبل الإعلان عن مواجهة المغرب الفاسي ثم جمعية سلا ثم العودة للفاسي مجددا.

ويفتتح بطل إفريقيا مشواره المونديالي يوم 14 ديسمبر بمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني في ربع نهائي البطولة.