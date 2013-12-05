أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أخر كلام - الأهلي يواجه المغرب الفاسي قبل المونديال

Google+ Print
أخر كلام - الأهلي يواجه المغرب الفاسي قبل المونديال أخر كلام - الأهلي يواجه المغرب الفاسي قبل المونديال

عاد الأهلي ليعلن من جديد عن مواجهة المغرب الفاسي وديا في أخر استعداد للفريق الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر في مؤتمر صحفي لإعلان رعاية شركة للطيران لرحلات الأهلي إلى المغرب "أخر كلام سنواجه المغرب الفاسي."

وأضاف مرتجي "حدث تضارب كبير حول هوية المنافس الأخير في استعداداتنا الودية للمونديال، ولكن تم الاستقرار على الفاسي."

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثامن من ديسمبر الجاري.

وكان من المنتظر أن يواجه المارد الأحمر منافسه الوداد البيضاوي قبل الإعلان عن مواجهة المغرب الفاسي ثم جمعية سلا ثم العودة للفاسي مجددا.

ويفتتح بطل إفريقيا مشواره المونديالي يوم 14 ديسمبر بمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني في ربع نهائي البطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم