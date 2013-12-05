القليوبية: 20ألف جنيه غرامة للسيارات التى تلقى مخلفات بالطرق العامة

قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، فرض غرامة 20 ألف جنيه على أى سيارة تلقى المخلفات الصلبة على جانبى الطريق العام والكبارى داخل نطاق المحافظة، على أن تتم مصادرة السيارة فى حال تكرار المخالفة لتعمل لصالح رفع القمامة بالوحدة المحلية أو المدينة التى تم ضبطها فيها لمدة شهر.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إنه تم تكليف رؤساء المدن بتشكيل لجان للمتابعة والمرور طوال اليوم، خاصة خلال الفترة المسائية على الطرقات، مع تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة ليلا وهى الفترة التى يستغل فيها المخالفون غياب الأجهزة المعنية ويقومون بإلقاء المخلفات، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية برفع ما يقرب من 15 ألف طن مخلفات صلبة على جانبى الطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وكان لابد من إجراءات حاسمة للردع حتى يشعر المخالف بحجم الجريمة التى يرتكبها فى حق المجتمع.

وأضاف عبد الظاهر، أننا بصدد إعادة هيكلة منظومة النظافة من جديد، وإنشاء أول هيئة متخصصة للنظافة بالمحافظة تتولى وضع الخطط والاستراتيجيات بكل مدينة على حدة وفقا لظروفها لتحسين حالة النظافة فى الشوارع.

ودعا المحافظ، منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى هذه المنظومة لزيادة وعى المواطنين بتجميل البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن الاهتمام بالنظافة يعد أحد معايير تقييم الأداء لرؤساء المدن وتعيينهم خلال المرحلة المقبلة.