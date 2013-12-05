إنقاذ 6 أشخاص حاصرتهم النيران في مبنى بالشارقة

أنقذ عناصر دفاع مدني "الشويب" 6 أشخاص حاصرتهم نيران حريق في مبنى مكون من أربعة طوابق، من بينهم سيدة وابنها حاولا إلقاء نفسيهما من المبنى خوفاً من تعرضهما للاحتراق، وذلك في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة، مساء أمس "الأربعاء" دون إصابات.

وأخلت كوادر الدفاع المدني عند وصولها إلى موقع الحادث السكان من المبنى وإنقاذ المحصورين، وإخماد الحريق.

وذكر المقدم راشد محمد حمر عين الدرمكي، مدير إدارة الدفاع المدني بالعين أن النيران التهمت محتويات غرفة وصالة في إحدى الشقق، في ما تأثر المبنى بالدخان الكثيف الناتج عن الحريق، مضيفاً أن وجود المساعد إطفاء عوض متعب الكتبي بالمصادفة بالقرب من مكان الحادث؛ وتعاونه مع فرقة الدفاع المدني في إنقاذ سيدة وابنها حاولا إلقاء نفسيهما من المبنى، حال دون وقوع إصابات.

وكان دفاع مدني العين تلقى بلاغاً من شرطة العين في الساعة الثانية والنصف ظهر أمس "الأربعاء"؛ يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة، فتم على الفور تحريك فرقة من مركز الدفاع المدني (الشويب) الأقرب لموقع الحادث، وعملت على إنقاذ المحاصرين، وإخلاء بقية السكان من المبنى، في ما تجري تحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.