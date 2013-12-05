محافظ البحر الأحمر يبحث أوضاع السفاري الجبلي بحضور مدير الأمن

ناقش أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر تقنين أوضاع محطات السفارى الجبلى بالبحر الأحمر، لرفع مستوي هذا النوع من السياحة وإزالة المعوقات فى طريق تنميتها باعتبارها الصناعة الأولى بالمحافظة، والتى تعتمد عليها بشكل أساسى، ووضع خطة لتأمين مداخل السفارى.

وشارك في الاجتماع سامية محرز سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفى صدقى سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة ومدير عام جمعية السفارى وغرفة شركات السياحة والإدارة العامة لوزارة السياحة والشئون القانونية بللجميع، وذلك لإنعاش حركة السياحة، وغرس انطباع إيجابى لدى السائح، فالسياحة الصناعة الأولى بالمحافظة ويتأثر بها الجميع.

وواكد ابراهيم صبيح مدير جمعية السفارى ان مشاكل السفاري هي أراضى السفارى والجراجات لانها مازالت هى عقود انتفاع وتم انتهاء مدتها لهذه الشركات ومطلوب تجديدها وأصدر محافظ البحر الأحمر قرارا بتشكيل لجنة من الشئون القانونية ومجلس المدينة لدراسة الأراضى الموجودة حاليا فى السفارى من حق انتفاع وغيرها والجراجات التى تعمل على الطبيعة، وكذلك أمر بتأمين مداخل ومخارج المناطق وعمل مسح شامل للمناطق وزيادة عدد المداخل لتلك المناطق، وهناك مشكلة فى ترخيص بعض الموتوسيكلات والمركبات، وكذلك المكاتب التى تعمل بالسفارى.

ومنح المحافظ مهلة شهرا لجمعية السفارى لمعرفة مدى الصلاحية الفنية لكل المركبات التى تعمل بالسفارى، وأن كل موتوسيكل يأخذ رقما وحرفا أبجديا باللغة العربية والإنجليزية، ورفع كفاءتها حتى تأخذ تراخيص المرور، أما بالنسبة لمكاتب السفارى التى تعمل دون تصريح كلف شرطة السياحة بعمل حصر تام لتلك المكاتب لتقديم المساعدة لهم وتقنين وضعهم.

وقرر محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة من اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام المساعد وشركة البترول والتموين، لدراسة إقامة محطة تمويل قريبة من المنطقة، ويمنع تخزين أى منتجات وقود وذلك لمنع الحوادث.