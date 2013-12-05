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بايرن ميونيخ يفقد روبن في مونديال الأندية

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بايرن ميونيخ يفقد روبن في مونديال الأندية بايرن ميونيخ يفقد روبن في مونديال الأندية

تأكد رسميا غياب الهولندي أرين روبن جناح بايرن ميونيخ عن فريقه في كأس العالم للأندية بعد أن أعلن النادي البافاري عن ابتعاده عن الملاعب لـ6 أسابيع للإصابة.

وتعرض روبن للإصابة في مباراة فريقه أمام أوجسبورج يوم الأربعاء في كأس ألمانيا بعد 16 دقيقة فقط خرج على إثرها.

وأكد هانز مولر طبيب بايرن ميونيخ أن إصابة روبن في الركبة ستجعله يغيب عن مباريات فريقه حتى نهاية العام على الأقل مما يعني غيابه عن كأس العالم للأندية بالمغرب.

وانضم روبن لقائمة غيابات بايرن ميونيخ في البطولة والتي تضم باستيان شفاينشتايجر بالإضافة إلى فرانك ريبري المشكوك في مشاركته أيضا.

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