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هل ارتدت Keira Knightley فستان زفافها للمرة الثالثة؟

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هل ارتدت Keira Knightley فستان زفافها للمرة الثالثة؟ هل ارتدت Keira Knightley فستان زفافها للمرة الثالثة؟

فاجأت إطلالة الممثلة Keira Knightley في حفل زفافها بعضاً من المعجبين بها، حيث اختارت فستاناً قصيراً من التول الناعم بلون وردي فاتح من "Chanel ".
تكمن المفاجأة بأن النجمة قد ظهرت بفستانها هذا في حفل أقيم عام 2008، ولكن يبدو أن هذا الفستان طابق ذوق Keira Knightley، إذ ظهرت به للمرة الثالثة في حفل خيري أقيم البارحة، وفي هذه الإطلالة أضافت النجمة أكماماً طويلة لفستانها الأنيق، وأكملت اللوك بحذاء ذهبي جميل.
هل أعجبتك إطلالات Keira Knightley ؟ وهل تعتقدين أنها بالغت في تكرار هذا الفستان؟

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سيدتي