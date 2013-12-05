ارتدي إطلالات الملكة رانيا على طريقة "سيِّدتي نت"

تعتبر الملكة رانيا زوجة ملك الأردن من أشهر أيقونات الموضة في العالم العربي، إذ تتمتع بأسلوب مميز في اختياراتها، ورقي يطغى على معظم إطلالاتها.

في هذا الموضوع، اخترنا لكِ 3 إطلالات ارتدتها ملكة الأردن، واستوحينا منها تنسيقات مختلفة لترتديها على طريقة "سيِّدتي نت":

١- لوك نهاري مميز

ارتدت الملكة رانيا فستاناً رمادياً أنيقاً، ونسّقته مع جاكيت أبيض وإكسسوارات بلون لحمي محايد، وقد اخترنا لكِ فستاناً مشابهاً من المصمم Calvin Klein، واستبدلنا الحزام الذهبي الذي اختارته الملكة بعقد وساعة باللون الذهبي لنضفي لمسة عصرية للوك.

٢- لوك رسمي للمساء

في الإطلالة الثانية اخترنا أن ننسق إطلالة مسائية ناعمة مستوحاة من إطلالة الملكة رانيا بفستان أبيض ناعم، إذ نسّقت الملكة إطلالتها مع حزام وحقيبة وحذاء باللون البني، وبما أننا اخترنا فستاناً بقصّة مميزة على الخصر قررنا أن نستغني عن الحزام البني، ونضيف عقداً وأقراطاً من اللؤلؤ الناعم، وأكملنا اللوك بحقيبة "شانيل" باللون البيج مع حذاء بلون ميتاليك عصري من "Jimmy Choo".

٣- فستان أسود لسهرة مميزة

تألقت الملة رانيا في إطلالتها الثالثة بفستان أسود بتصميم عصري رائع، استوحينا منه لوكاً جميلاً بفستان من "Badgley Mischka"، ونسّقناه مع حقيبة وحذاء باللون الأسود ومجوهرات ماسيّة براقة لتكوني متألقة في سهراتك.

تألقي على طريقة الملكة رانيا بإطلالات مميزة وجذابة.