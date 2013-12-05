بوابة إلكترونية وقارئ بصمة لتأمين مبنى محافظة الأقصر

قال العميد محمد إبراهيم عياد مدير أمن ديوان عام محافظة الأقصر ان المحافظة اتخذت اجراءات امنية مشددة لتامين الموظفين والمواطنين بمحيط المبني حيث تم تطبيق نظام ارئ البصمة الاليكتروني للكشف عن الموظفين ومنع تسلل غيرهم الي المبني .

وأضاف كما تم تركيب بوابة اليكترونية للكشف عن المواطنين بتكلفة 120 الف جنيه بالاضافة لشراء عدد 4 عصيان اليكترونية للكشف عن المعادن.

وشدد علي أن جميع مباني ووحدات المحافظة تخضع للتأمين بالكامل من خلال عدد 44 فرد امن موزعين علي المباني والهيئات التابعة لديوان عام المحافظة .

وأشار الي أن أفراد الأمن تمكنوا خلال الاسبوع الماضي من احباط محاولة سرقة عدد من الأجهزة الاليكترونية ومعدات من المحافظة تضمنت ماكينة تصوير واجهزة كمبيوتر اثناء قيام احد العاملين بمحاولة الخروج بها من مجلس مدينة الأقصر بمنطقة العوامية وتم عمل مذكرة وعرضها علي الشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اللص وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .