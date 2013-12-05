محافظ القليوبية يعتمد قرار إنشاء وتشكيل المجلس الاستشاري

اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية القرار رقم 223 لسنة 2013، والخاص بانشاء وتشكيل المجلس الاستشاري .

برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر وعضوية كل من السكرتير العام للمحافظة ، والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء،واثنين من كل حزب رسمي ومعتمد يرشحما رئيس الحزب علي الاقل من الشباب ،واثنين من اعضاء الهيئات القضائية السابقين يرشحما نادي القضاة بالقليوبية ، واثنين من الجمعيات الاهلية يرشحمها مدير مديرية التضامن بالقليوبية ، واثنين من النقابات المهنية يرشحمها مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية ، واثنين الغرفة التجارية يرشحمها رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ، واثنين من اعضاء الصحافة والاعلام يرشحمها رئيس جمعية الاعلاميين بالقليوبية ، واثنين من رجال الثقافة والفن والادب يرشحمها مدير الثقافة بالقليوبية ، واثنين من النساء يرشحهما المجلس القومي للمراة بالقليوبية ، ونقيب الفلاحيين بالقليوبية .

علي ان تكون مهمة المجلس نقل صورة حقيقية للمحافظ عن المشاكل التي يعاني منها المواطن وتقديم الحلول في الموضوعات التي تهم المواطنين ونقل صورة حقيقية للمواطنين عن المشروعات التي تقيمها المحافظة ورصدها ومتابعتها

علي ان تعقد اللجنة اجتماعا شهريا علي الاقل ولها الاستعانة بما تراه من الشخصيات العامة التي لها دور فعال ومؤثر .