فريق "الشياب": هذا ما سنقدمه في الحلقة الأخيرة

حقق فريق "الشياب" الكويتي ردود أفعال واسعة وذلك في أعقاب إطلالته المميزة في برنامج المواهب «آراب غوت تالنت». وأصبحت آمال الجمهور الكويتي معلقة بهذا الثلاثي وذلك لحصد اللقب للمرة الأول خصوصاً وأننا على بعد خطوات من الحلقة النهائية المقرر لها يوم السبت المقبل وبخفة ظلهم ورشاقتهم على المسرح بالإضافة إلى فكرتهم المبتكرة، نجح فريق Sheyaab الكويتي المكون من ثلاث شباب في حجز مكان لهم في النهائي.

وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت " تحدث رئيس الفرقة حسن كرم من بيروت حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق للتجهيز للحفل الختامي والذي يشهد تتويج إحدى المواهب التي نجحت في الوصول الى هذه المرحلة المتقدمة ، حيث قال حسن: " نحن مشغولون بالترتيب للفقرة التي سنطل بها على جمهور Arabs Got Talent للمرة الأخيرة قبل معرفة الفائز. وبغضّ النظر عن النتيجة فقد حصلنا على جائزتنا مبكراً عندما قدمنا أنفسنا للجمهور الخليجي والعربي وحاز الأداء على إعجاب الجميع".

واستطرد حسن عن الفقرة المقرر أن يقدمها الثلاثي في الختام قائلاً: " سنقدم خلطة سحرية نعوّل عليها كثيراً تجمع بين التراث الخليجي وفن البوب والرقص اللاتيني بشكل مبتكر. وستشاهدون المتعة مساء السبت المقبل".

وطالب رئيس فرقة "الشياب" الكويتي من الجمهور الكويتي المؤازرة والدعم في هذه المرحلة المفصلية موضحاً: " أصبحنا على بعد أمتار من تحقيق اللقب لنهدي هذا الإنجاز للكويت. لذا أتمنى من أهلنا هناك أن يصوتوا لنا لنحسم هذه الجولة".

وحول خططهم المستقبلية عقب انتهاء البرنامج وطموح الثلاثي في المجال الفني أضاف: " لاشك أن ما حققناه يحمّلنا مسؤولية كبيرة وندرس مستقبلنا جيداً قبل أن نتخذ أي خطوة ونضع نصب أعيننا السينما والدراما حيث نتطلّع لتقديم أعمال ذات صبغة كوميدية تتسق والنهج الذي اتخذناه منذ بدايتنا إلى جانب تنظيم عروض في دول عربية وأجنبية عدة. فبعد Arabs Got Talent أصبحت لنا قاعدة جماهيرية كبيرة وهذا ما لمسناه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن فريق " الشياب" الكويت الذي يضم الثلاثي أليخاندرو، روميو وميرسييغو، استطاع أن يحقق شعبية كبيرة خلال الموسم الحالي من برنامج Arabs Got Talent ووصل إلى الحلقة النهائية بعدما قدم مجموعة من العروض المميزة.

