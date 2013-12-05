الاحتراق سبب وفاة Walker ومصير" Fast & Furious " مجهول

أفاد تقرير الطب الشرعي الرسميّ أن سبب وفاة Paul Walker كان التعرض لجروح قطعيّة وجروح حارقة.

ولم يكن الاصطدام القويّ الذي تعرّض له Walker مع صديقه سائق السيارة السبب الوحيد للوفاة، بل كان لاحتراق السيارة، بعد الاصطدام، الأثر الأكبر في وفاة Walkerورحيله عن عالمنا، حسب ما ذكرت الـ."CNN"

من ناحيتها، أعلنت شركة "Universal"، في بيان رسمي، عن عزمها تعليق إنتاج الجزء السابع من فيلم "Fast & Furious".

وجاء في البيان: "في هذا التوقيت، نشعر بأنه من الواجب أن نوقف إنتاج "Fast & Furious" لبعض الوقت، حتى نفكر في كلّ الحلول المتاحة للاستمرار في تقديم سلسلة الأفلام تلك".

وأضاف البيان: "إننا ملزمون بإخبار محبي سلسلة أفلام "Fast &Furious" بكلّ التطورات، وسنزودهم بكلّ المعلومات فور علمنا بها، فنحن نعلم أنهم شاركونا في حزننا على صديقنا Paul Walker".

يذكر أن Walker كان قد لقي مصرعه يوم السبت في 31 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن فقد صديقه السيطرة على السيارة، واصطدم بعامود إنارة، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.