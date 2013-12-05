تعرف على مراحل تكون الإرادة وكيفية تقويتها

ما يميز الشخص الناجح عن الشخص الفاشل هو الإرادة، فالشخص الناجح لديه القدرة على المثابرة وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، حيث يقول الدكتور أحمد هارون مستشار نفسى وعلاج الإدمان، إن الإرادة الإنسانية تتكون من ثلاث عناصر رئيسية.

وأضاف هارون تتكون الإرادة بداية الفكرة أو الهدف الذى ينشأ من خلال له الإرادة، ثم الركن الثانى وهو الرغبة سواء بفعل أو عدم فعل أمر معين لتحقيق ذلك الهدف، أما العنصر الثالث من الإرادة فهو الوسائل التى يتم بها التعبير عن هذه الإرادة سواء بالكلام، أو الاعتماد على الأشخاص، ويسمى اكتمال هذه العناصر، بالإرادة المكتملة.

وقال هارون إن الإرادة لها عدة مراحل حتى تجعل الشخص يصل إلى ما يريده وتبدأ تلك المراحل أولا بالإرادة الذاتية، يعتقد البعض أن ذلك النوع من الإرادة هو الأوحد ولكن هذا غير حقيقى، فالإرادة الذاتية هى وجه من أوجه الإرادة، وتلك الإرادة هى التى تميز وجودنا، فهى تحقيق للذات، ويتم تنميتها من خلال التدريب على استخدامها بمختلف المجالات التى يتعرض لها الإنسان.

وأشار هارون إلى إن النوع الثانى وهى الإرادة الذكية، ويقوم بها الشخص بإعادة التفكير والبحث عن أفضل الطرق للوصول إلى الهدف، وتعتبر هى المسئولة عن التخطيط للمستقبل، مثال كأن تريده أن تذهب إلى مكان معين فأنت تدرس جغرافية المكان وحتى تجد أفضل الطرق، فليس من الطبيعى لأنك تريد أن تذهب أن تقفز فوق الأسطح، ولتقوية هذا النوع من الإرادة علينا أن ندرس قدراتنا ومهاراتنا بالإضافة إلى طبيعة الحياة المحيطة بيننا وكيفية التواصل فيما بينهم.

وقال هارون إن الإرادة الطيبة هى النوع الثالث من تلك الأنواع، فلا يجب أن تكتفى أن تكون الإرادة الذاتية والذكية هما فقط من يجب الاعتماد عليهم، بل على العكس تماما قد يكون أضرارهم أكثر من فوائدهم، والأمثلة على ذلك كثيرة فهناك هتلر وموسلينى امتلكوا الإرادة القوية والدهاء ولكنهم فى النهاية فشلوا، لذلك حتى تنجح أنت بحاجة إلى تدريب النفس الدائم على اختيار الأهداف الخيرة.

وأوضح هارون إن النوع الرابع هو الإرادة العليا، ويقصد بهذا النوع من الإرادة هى الجزء الروحى أو الدينى فى حياة أى شخص فلا شك إن هذا الجزء يؤثر بشدة على الإنسان ويحدد التوجهات العامة للإنسان.

وقال هارون إن تجميع تلك الأنواع معا تجعل الإنسان ذو إرادة حديدية تجعله يحقق ما يطمح إليه، وفى نفس الوقت سيكون شخص خير محبوب من زملائه فى العمل، مشيرا إلى إن من السهل القراءة أو سماع المحاضرات الطويلة حول كيفية تقوية الإرادة ولكن يبقى الأمر الوحيد الذى يميز الشخص الذى يريد والذى يحلم وهو التنفيذ على أرض الواقع.