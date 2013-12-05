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من يلجأون لعمليات التخسيس معرضون لزيادة الوزن مرة أخرى

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من يلجأون لعمليات التخسيس معرضون لزيادة الوزن مرة أخرى من يلجأون لعمليات التخسيس معرضون لزيادة الوزن مرة أخرى

يلجأ الكثيرون ممن يعانون من السمنة المفرطة إلى العمليات الجراحية باعتبارها من أسهل الطرق لإنقاص الوزن، حيث يقول الدكتور عمرو النجارى أستاذ جراحة التجميل، أن من يعانون من السمنة المفرطة ينصح لهم بإجراء العمليات الجراحية وذلك لمساعدتهم على إنقاص الوزن.

وأضاف "النجارى" أن السمنة لها مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، حيث تصنف بأنها أسوأ من الإصابة بمرض السرطان، مضيفا أن مرض السمنة يؤثر على القدرة الإنجابية للرجل والمرأة، بالإضافة إلى أنه يزيد من معدل الإصابة بارتفاع الضغط والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى زيادة ترسب على الكبد، ويعرض الإنسان للإصابة بإمراض القلب.

وقال النجارى إن الجراحة هى أفضل طرق العلاج لمرضى السمنة المفرطة، وتعتبر أحداث تلك الجراحات هى استئصال جزء من المعدة، مع استئصال جزء من مركز الجوع (المسئول عن إفراز هرمونات تجعل الجسم يشعر بالجوع)، وتساعد تلك الجراحة على فقدان كثير من الوزن خلال فترة قصيرة.

وحذر "النجارى" بعض ممن يلجئون إلى تلك الجراحات قد يكتسبوا الأوزان التى فقدوها مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى أن العقل يخدع الجسم بعد فقدان الوزن، ويطالبه بتناول الحلوى، مما يساعد على ترسب الدهون مرة أخرى بالجسم، ومن ثم زيادة الوزن.

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مصر 365