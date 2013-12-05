تأخير الحمل وإضرابات الدورة الشهرية من أهم أسباب تكيس المبايض

أكد الدكتورة يسرا سامح لاشين مدرس أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى، أن كثيرا من السيدات تعانين من تكيس فى المبايض وهن لا يعلمن، مشيرة إلى أن أهم أعراض التكيس زيادة فى شعر الجسم وإضرابات فى الدورة الشهرية وتأخير الحمل.

وقالت لاشين، إن من أهم شىء فى العلاج تقليل الوزن، لأن أغلبية النساء اللاتى تعانين من التكيس على المبيض تعانين من زيادة فى الوزن.

وأضافت لاشين، أن اضطرابات الدورة الشهرية تنقسم إلى شقين أولهما توقف الدورة الشهرية، وثانيها أن الدورة تأتى على فترات متباعدة وتنزل بضعف.

وأشارت إلى وجود نوعين من النساء، أولا من تريد الحمل فى وجود تكيسات على المبيض وفى هذه الحالة تقوم السيدات بأخذ أدوية لتنشيط المبيض وثانيا التى لا تريد الحمل فتأخذ منظما للدورة الشهرية.