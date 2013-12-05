أسرة فيلم "بيبي" على السجادة الحمراء لافتتاح الفيلم في دبي

اجتمعت أسرة فيلم "بيبي" أمس على السجادة الحمراء، التي أعدت خصيصاً لاستقبالهم في سينما "جراند سينيبليكس دبي" لافتتاح العرض الخاص للفيلم وبعد أن تم استقبالهم بحفاوة من قبل وسائل الإعلام المختلفة والجمهور، مروا على السجادة الحمراء ومنهم الفنان يوسف الخال، والفنانة ماغي بوغصن، والفنانة ميرفا القاضي، والمنتج جمال سنان، والمخرج إيلي حبيب، والكاتبة كلود صليبا. وتجمعت من حولهم عدسات كاميرات التليفزيون والصحافة لإجراء لقاءات وحوارات، ثم اجتمعت أسرة الفيلم لالتقاط الصور ما أضاف جواً من المرح على السجادة الحمراء.

وحضر مراسم السجادة الحمراء، الفنانة اللبنانية، نورهان وزوجها الإعلامي عدنان ديراني، والفنان وسام هلال، ومصمم الأزياء اللبناني العالمي وليد عطا الله فقد تم دعوتهم لحضور الفيلم ومشاركة نجومه فرحة نجاحه والافتتاح في دبي.

وبعد عرض الفيلم، الذي نال إعجاب الحضور، وحصل على تصفيق حاد وتهاني تلقتها أسرته من الجمهور، عقد المؤتمر الصحفي للفيلم الذي نظمته شركة Voice Media House والمسؤولة عن التغطية الإعلامية والعرض الخاص، تحت إشراف "جلف فيلم" الشركة الموزعة.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية عن الفيلم وأبطاله، ثم شكرت شركة "ايجيل فيلم"، المنتجة لهذا العمل الرائع و"جلف فيلم"، الشركة الموزعة لفيلم بيبي في الخليج وسينما "جراند سينيبليكس"، على استضافتها لهذا المؤتمر والعرض الخاص وراديو العربية 99 كراع إعلامي، وتحدثت أسرة الفيلم خلال المؤتمر مع وسائل الإعلام حول أدوارهم وموقع الفيلم اللبناني في السينما العربية وتطوراته في الفترة الأخيرة، فقد أعربت أسرة الفيلم بأن الفيلم اللبناني، بدأ يحتل مكانه في صناعة السينما العربية، رغم الظروف المحيطة في الآونة الأخيرة.

في نهاية المؤتمر قامت أسرة الفيلم والحضور بتقطيع قالب حلوى صمم خصيصاً للمناسبة، والذي كان يحمل صورة "أفيش الفيلم" وصور أبطاله، ثم تجمعت عدسات الكاميرات لالتقاط هذه اللحظة من المؤتمر، وأعربت أسرة الفيلم عن شكرها للحضور وعلى التنظيم الناجح.

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