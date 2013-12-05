النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 19 متهما فى أحداث العنف بالتحرير

استأفت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن على قرار قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل اخلاء سبيل 19 متهما من المتورطين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الشرطة بكفالة 5 الاف جنية .

وشددت الأجهزة الأمنية اجراءاتها التأمينية بمحكمة عابدين ااثناء انعقاد جلسة المتهمين ، وفرضت قوات الامن كردون امنى امام محكمة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين ، واقامت عدد من الحواجز الحديدية تحسبا لاى اعمال عنف .

كانت أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بحبس 19 متهما في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الأمن يوم الأحد الماضى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين اثنين دور الرعاية والأحداث لصغر سنهما.

وكان مصدر بوزارة الداخلية، كشف عن اندساس مجموعة من عناصر جماعة الإخوان “المحظورة” وسط التظاهرة المصرح بها للناشط السياسي محمد عادل بميدان التحرير، ورفعت شعار رابعة واللافتات المناهضة للجيش والشرطة بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن أجهزة الأمن فضت التظاهرة باستخدام الغاز، كما ضبطت عددا من المشاغبين، واتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لفض التظاهرة وفقًا لما كفله القانون.