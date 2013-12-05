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وزير الاتصالات: 20 % نموا متوقعا للقطاع خلال السنوات الثلاث القادمة

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وزير الاتصالات: 20 % نموا متوقعا للقطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزير الاتصالات: 20 % نموا متوقعا للقطاع خلال السنوات الثلاث القادمة

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان النمو المستهدف للقطاع يتراوح بين 18 إلى 20 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة بما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
> وقال الوزير -في كلمته امام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في يومه الثاني والأخير – إن النمو المستهدف للقطاع خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 سيصل إلى 10 في المائة يما يعادل 1ر4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بمستواها البالغ 2ر3 في المائة العام الماضي، مشيرا إلى ان االمستهدف يعمل على خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 10 آلاف فضلا عن 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
> ولفت إلى ان مساهمة القطاع حاليا للناتج الاجمالي المحلي تبلغ حاليا 66 مليار جنيه، متوقعا ان يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 120 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
> ووجه الوزير رسالة طمأنة للمستثمرين العرب بشأن الأوضاع في ، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في داخل مصر خاصة فيما يتعلق بالقرى والمناطق التكنولوجية.
> وذكر الوزير ان هناك 5 مناطق تكنولوجية تم الاتفاق عليها في مناطق برج العرب وبني سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان ، مشيرا إلى انه سيتم طرحها على المستثمرين كونها تحتاج لاستثمارات تتراوح بين 20 إلى 24 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة.
> وكشف أنه سيتم الاعلان في معرض كايرو أي سي تي الذي سيعقد اﻷسبوع القادم بالقاهرة عن محور تصميم وصناعة الالكترونيات بما يضمن دخول مصر هذا المجال بطرق مختلفة وهو مايحتاج استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

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