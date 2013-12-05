روبن قد يغيب عن بايرن ميونيخ في المونديال

(إفي) - كشفت تقارير إخبارية أن المدرب الإسباني لفريق بايرن ميونخ، بيب جوارديولا، قد يفقد جهود نجمه الهولندي آريين روبن خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق الأسبوع المقبل بالمغرب.

وتعرض روبن مساء الأربعاء لإصابة في الركبة اليمنى التي نزفت عقب اصطدامه بحارس فريق أوجسبورج، مارفين هيتز، ليضطر للخروج من الملعب قبل استكمال شوط المباراة الاول، وكان يتألم بشدة.

وتشير التقارير الاولية إلى غياب روبن عن الملاعب لفترة تصل إلى أسبوعين، حسبما نقلت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عبر موقعها الالكتروني.

وانتهى اللقاء بفوز بايرن بهدفين نظيفين سجل روبن أولهما ليتأهل الفريق للدور ربع النهائي لبطولة كأس ألمانيا التي يحمل لقبها.

ويعد روبن اللاعب الأبرز في الفريق إلى جانب الفرنسي فرانك ريبيري، وسجل الهولندي 13 هدفا من إجمالي 19 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي مع العملاق البافاري صاحب الثلاثية التاريخية.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحا للمسئول بالفريق البافاري ماتياس سامير عقب اللقاء "الآن لا يمكننا توقع شيء"، ليتعارض ذلك مع ما قاله جوارديولا "إصابة روبن ليست إشارة جيدة، أتمنى أن يساعدنا في كأس العالم للأندية".

ويبحث جوارديولا عن ثالث ألقابه في البطولة العالمية، بعدما سبق وفاز بها مرتين مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في عامي 2009 و2011.

وسيخوض بايرن أولى مبارياته بالبطولة التي ستنطلق بالمغرب يوم 11 المقبل، من الدور نصف النهائي في 17 ديسمبر أمام الفائز من نادي الأهلي المصري وجوانجزو الصيني، وستختتم البطولة يوم 21.