مدرب الأرجنتين: ميسي في حالة معنوية جيدة

(إفي) - أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني، أليخاندرو سابيلا، الأربعاء أن ليونيل ميسي، في حالة معنوية جيدة، وذلك تعليقا على حالة اللاعب الذي يتعافى في العاصمة الأرجنتينية من إصابة عضلية تعرض لها قبل نحو شهر وستبعده عن الملاعب لنهاية العام.

وصرح سابيلا عن ميسي هداف منتخب بلاده (10 أهداف) في التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 وذلك قبل التوجه للبرازيل لحضور قرعة كأس العالم يوم الجمعة المقبل بمنتجع كوستا دو ساويبي "أراه بحالة معنوية جيدة، عليه أن يكون صبورا ولا يستعجل التعافي من الإصابة".

وبدأ ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، المرحلة الثانية من برنامج تعافيه من إصابة بتمزق عضلي في ساقه اليسرى، والتي تعرض لها خلال مباراة ريال بيتيس في الليجا الإسباني في العاشر من نوفمبر.

من جانبه أكد مدير منتخبات الشباب بالاتحاد الأرجنتيني، أومبرتو جروندونا، الذي يتابع يوميا مدى تطور حالة "البرغوث"، اليوم إنه "سعيد ومتفائل".

وارتفعت الحالة المعنوية لميسي عقب عودته إلى بلاده قبل يومين لاستئناف برنامج تعافيه، حيث يحاط بأسرته والجهاز الفني لمنتخب "التانجو".

وخلال فترة إصابته حصل ميسي (26 عاما) على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بالإضافة لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الليجا الموسم الماضي.