إطلاق حملة للتوعية بمرض السكر بصيدلة أسيوط

اطلق الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعه أسيوط حملة تحت شعار”اتحكم في السكرقبل ما يتحكم فيك” للتوعية بمرض السكر والتعرف على مضاعفاته وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه.

> وتستمر الحملة أربعة أيام منها اليوم الأول داخل الحرم الجامعي والثاني لتوعية مرضى المستشفى الجامعي ، والثالث في إحدى القرى الفقيرة، والرابع بنادي المهندسين بالمحافظة.

> وقال إسلام نور مسئول الصحة العامة بالجمعية العلمية لإتحاد كلية الصيدلة بأسيوط أن الحملة تهدف إلى تغيير العادات والتقاليد الخاطئة التي يتبعها المريض في التعامل مع مرض السكر وأن الحملة يرافقها طبيب صيدلي لإجراء الفحوصات اللازمة للمريض وتأثير مضاعفات المرض على العين ، وكذلك قياس نسبة السكر في الدم وتوعية المريض بما يجب تناوله من الأطعمة والخضروات.