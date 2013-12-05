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صحيفة: القوات الخاصة العراقية اقتادت 4 سجناء سعوديين لمكان مجهول

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صحيفة: القوات الخاصة العراقية اقتادت 4 سجناء سعوديين لمكان مجهول صحيفة: القوات الخاصة العراقية اقتادت 4 سجناء سعوديين لمكان مجهول
ذكرت مصادر مطلعة أن 4 سجناء سعوديين في سجن «الرصافات الرابعة» ببغداد اختفوا، فجر الثلاثاء الماضي، بعد أن اقتادتهم مجموعة من القوات الخاصة العراقية إلى مكان مجهول.ونقلت صحيفة «الشرق» على موقعها الإلكتروني، الخميس، عن المصادر التي لم تسمها قولها إن «القوات الخاصة عاملت السجناء الأربعة، وهم علي المري وعلي الكربي وعلي القرني وعلي الشهري، بطريقة خشنة أمام باقي السجناء قبل أن يتم اقتيادهم إلى مكان غير معروف».وذكرت المصادر أن مدير عام التسفيرات بالسجن الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي، منع دخول الأدوية لجميع السجناء السعوديين، دون توضيح الأسباب، كما أصر على منع المحامي من مقابلتهم بعد أن كان مقررًا الالتقاء بهم، الأربعاء.

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