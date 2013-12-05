العضو المنتدب بـ “هيرمس”: الحكومة جاءت في وقت صعب وقادرين على تحقيق نهضة حقيقية

أكد ياسر الملواني العضو المنتدب لمجموعة هيرمس أن هناك نوايا حسنة من قبل المستثمرين , وأن مصر لديها من الامكانيات ما يجعلها مستعدة للنهوض باستثمارها .

وأكد خلال المؤتمر الاستثمار المصري الخليجي اليوم ,على أن هناك مشاعر ايجابية بما يتعلق بالحكومة من قبل المستثمرين , وأننا مررنا بأوقات صعبة , ولسنا في أفضل وضع, ولكن هناك طاقة ايجابية , وقدرة عاليه من قبل السادة الوزراء , وهو الوقت المناسب لتقديم المسودة لدستور , وهما حجر الزوايا في خارطة الطريق

> وأضاف , أهمية دعم الامارات له دلالة كبيره , وليس فقط لإستعاده طاقة مصر , ولكن لنقل الخبره الفنية , وخاصة أن لدينا كثيرا من مراكز الجذب , وما يعزز من امكانيات مصر.

> وعلق , أن لمصر مدينة كشرم الشيخ , يجب أن نتعلم من الدروس ونقوم على تطويرها , فلها من المميزات الكثير , فهي تبعد عن أوربا أربعة ساعات فقط مما يجعلها مركزًا مهمًا, ويمكنها الربط مع السعودية عن طريق تطوير الطرق بينها وبين الخليج واحداث عملية ربط . وعلق , لماذا لا يحدث هذا في شرم الشيخ ؟

> وأكد على أن الروتين أعاق الاستثمار , خلال الثلاث سنوات الماضيه منذ ثورة يناير , فلو كنا أخذنا طريقا معاكسا كنا طورنا سيناء .

> ولكن المسؤولين والوزراء الآن يخافون من أن اتخاذ اي خطوة تقلب عليهم رأي الشارع .

> واشار أن ما يحدث بعد أي ثورة يتطلب بعض الوقت , ويجب الاستعانة بالكوادر , في حين عدم وجود مرونه الآن أو خيار كما كنا نتمتع بها قبل الثورة .

> وأكد الملواني أن الغلبة ستكون للمصرين , وأن هذا سيستغرق بعض الوقت .

> وطالب بتوفير اطار قانوني داعم وهذا ما يعرفه وزير الاستثمار اسامه صالح , وخلق لجان لتسوية النزاعات من خلال لجان لهذه النزاعات , مضيفًا أننا هذا الاطار القانوني سوف يعمل على حماية صناع القرار وعدم الخوف من اتخاذ أي قرارات مع احتياجه لقانون يأمنه .

> هذه الحكومة لديها مشاكل واعباء كثيره منها الشركات المخصخصة وعودتها للحكومة , وبالتالي يجب أن نضعها في اطار قانوني ,,

> وأضاف ان الوقت أحد العناصر المتحديه لهذه الخطط , فقد مر ثلاث اعوام وهي ليست فترة قصيره .

> وأشار لم يكن لدينا الاتجاه الصحيح ولأول مره تحدد مصر وجهتها , وإذا تم الموافقه على الدستور وانتخاب الرئيس سيكون الامر على ما يرام

> وثمن الملواني اختيار الرئيس بشكل سريع لأن مصر تحتاج الى قياده , فالكل يعمل وفق هذه الخطه وهذا ما نحتاجه الان

> وقال الملواني :هذه الحكومة ليست مؤقته هي حكومة مهمه لأنها تأتي في وقت حساس

> وعن الشارع, قال لا ادعي أن ليس هناك مشاكل وتظاهرات .

> ولكن لأول مره نشعر أن هناك انضباط , ولا يوجد لدي مشكله ف التظاهر والحصول على اذن بالتظاهر لأن

> الانضباط أمر مهم .

> وقال يجب ان نتوخى الحذر , سننتظر ما يتمحض عنه الوضع

> وقال ,, ان المستثمر يتمتع بذاكره قصيره والجشع في نفس الوقت ولكن المستثمر المتمرس , يعرف ما يقوم به سسيكون نشط في وقت كهذا .

> واعتقد الملواني ان المشاعر الايجابيه بدأت منذ اربعه أشهر , وأننا لو نظرنا الى سوق المال ستجده منتعش رغم ما يحدث أحيانا في الشارع .

وأضاف ان مؤشر البورصة هو مؤشر قائد , و الأموال تتدفق في جزء من الثانيه و اعتقد ان المصريين اعتمدوا الثقه , والتداول كبر في البورصة وهذا هام والاكثر اهميه ان هناك كثير من المعاملات المصرفيه تنتظر وقتا للدخول في السوق

وصرح الملواني استطعنا أن نعمل في الوقت الصعب كمصرف استثماري و دعم الملواني , أن يكون هناك استثمار ,وسوق عربية موحده .

واكد أنه في غضون سته اشهر سيكون هناك تدفق فعلي لرأس المال وسيصبح الوقت مناسبا للإستثمار وبمجرد حدوث هذا سيكون اعاده هيكله الاقتصاد أمر هام .

> ومع القضاء ع الروتين الحكومي واستبعاد دخول الدوله والقوات المسلحه سوف يعدل النمو بشكل اكبر وخلق وظائف

> وهذا ليس حل سحري باستخدام عصاه سحرية , و لكن بعد سته اشهر ربما أكثر مع تنفيذ خارطة الطريق فسوف ينتعش الاقتصاد

> وأكد على أن السوق المصري هو الفرس الرابح و الحصان الاسو د بالنسبه لنا وأننا لم نخسر كثيرا في الاعوام السابقه

> وانهاء خارطة الطريق ستكون نقطه فاصله في مصر .