مقلب ' زئبقي ' من بركات ومتعب في سيد معوض

حكى محمد بركات نجم الكرة المصرية، والذي اعتزل في الصيف الماضي، عن موقف طريف أو بالأحرى مقلب حضره لنجم الأهلي سيد معوض.

بركات اشتهر بخفة ظله مع رفاقه، وهو ما ظهر جليا في حواره مع وائل رياض في برنامج يظهر على قناة النهار الرياضية.

وقال بركات: "اتفقت مع عماد متعب على إقناع سيد معوض بأننا سنفتح بابا للرزق لنا في الصعيد بأسوان".

وتابع "حتى تكتمل اللعبة، قمت بالفعل بحجز تذاكر سفر فاقتنع تماما سيد معوض بأننا نتحدث بجدية".

وأضاف "حين وصلنا لأخر مدى ممكن، اتصلت بمعوض وأعدته من المنطقة التي كان يستعد منها للسفر إلى أسوان".

وأجرى معوض مداخلة هاتفية بالبرنامج، وعقب على بركات "لو دعوتك على حفل زفاف ابني، لن تأتي سوى لتفعل فيه مثل تلك المواقف".