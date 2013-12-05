قوات أمن كركوك تعيد سيطرتها على مبنى الاستخبارات وتحرر 11 رهينة

أعلن مصدر أمنى بمحافظة كركوك اليوم، الخميس، أن قوات الأمن تمكنت من إعادة سيطرتها على مبنى الاستخبارات فى المحافظة ومجمع "جواهر مول" المقابل وتحرير 11 رهينة كانت بداخله، مشيراً إلى أن حصيلة الهجمات على المبنى والمجمع ارتفعت إلى أكثر من 85 قتيلاً وجريحاً.

وقال المصدر، إن القوات الأمنية تمكنت الليلة الماضية من تحرير الرهائن الذين احتجزهم الإرهابيون فى مبنى "جواهر مول" والبالغ عددهم 11 شخصاً بعد مواجهات عنيفة مع المسلحين الذين كانوا يتحصنون داخل المبنى، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نجحت فى قتل ثلاثة إرهابيين كانوا بداخل المبنى بعد ساعات من تطويق الأبنية المجاورة للمول.

وأضاف أن حصيلة الهجمات الانتحارية على مبنى الاستخبارات فى المحافظة وتحصن المسلحين داخل مجمع "جواهر مول" المقابل لمبنى الاستخبارات بلغت 8 قتلى و78 مصابا.

ومن جانبه، أكد محافظة كركوك نجم الدين كريم صباح اليوم الخميس نجاح القوات الأمنية فى السيطرة بشكل كامل على مبنى "جواهر مول" بعد تحصن المسلحين فيه لنحو عشر ساعات، مشيرا إلى أنه تم تحرير 11 رهينة احتجزهم المسلحون داخل المبنى الذى احترق بالكامل.

وقال كريم فى تصريحات صحفية صباح اليوم، إن الانتحاريين الذين تحصنوا داخل المجمع التجارى وسط المحافظة كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المحافظة، مؤكداً أن القوات الأمنية نجحت فى تطهير المجمع بشكل كامل بعد قتل ثلاثة انتحاريين واعتقال اثنين آخرين.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من تحرير 11 رهينة اختطفهم الإرهابيون دون أن يتعرضوا إلى أى إصابة، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى أسرهم سالمين، وأن مبنى المول احترق بالكامل.

وكانت محافظة كركوك قد شهدت أمس، الأربعاء، انفجار سيارة مفخخة أعقبها تفجيرين انتحاريين وهجوم مسلح استهدف دائرة استخبارات شرطة المحافظة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 78 آخرين بينهم قائد شرطة الأقضية والنواحى بالمحافظة العميد سرحد قادر، بحسب حصيلة جديدة.

فيما تمكن انتحاريون آخرون من التحصن داخل مجمع "جواهر مول" التجارى المقابل لمبنى دائرة الاستخبارات واحتجاز رهائن فيه.