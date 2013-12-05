أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع اربعة متسللين اريتريين واصابه 10 في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود في شرق العوينات

Google+ Print
مصرع اربعة متسللين اريتريين واصابه 10 في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود في شرق العوينات مصرع اربعة متسللين اريتريين واصابه 10 في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود في شرق العوينات

أرشيفية

لقي اربعة متسللين افريقيين مصرعهم ، واصيب 10 اخرين في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود في منطقة شرق العوينات. وتمكنت القوات من ضبط 66 متسلل اخرين من جنسيات مختلفة وذلك اثناء محاولتهم التسلل الي داخل البلاد بطريقة غير شرعية.

وتم نقل المتوفيين وجثث الافارقة بطائرة حربية من شرق العوينات الي مطار دراو الحربي ، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف الي مستشفي اسوان الجامعي لتلقي العلاج ، بينما تم ايداع الجثث في مشرحة اسوان العمومية تحت تصرف السلطات المختصة وتم ترحيل باقى المتسللين الى نيابة اسوان العسكرية.

الجدير بالذكر ان عمليات التسلل عبر الحدود الجنوبية والغربية لمصر زادت بشكل كبير عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وان معظم هذه الحالات تكون بهدف الهجرة الى اسرائيل عبر الحدود المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا