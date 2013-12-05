مصرع اربعة متسللين اريتريين واصابه 10 في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود في شرق العوينات

لقي اربعة متسللين افريقيين مصرعهم ، واصيب 10 اخرين في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود في منطقة شرق العوينات. وتمكنت القوات من ضبط 66 متسلل اخرين من جنسيات مختلفة وذلك اثناء محاولتهم التسلل الي داخل البلاد بطريقة غير شرعية.

وتم نقل المتوفيين وجثث الافارقة بطائرة حربية من شرق العوينات الي مطار دراو الحربي ، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف الي مستشفي اسوان الجامعي لتلقي العلاج ، بينما تم ايداع الجثث في مشرحة اسوان العمومية تحت تصرف السلطات المختصة وتم ترحيل باقى المتسللين الى نيابة اسوان العسكرية.

الجدير بالذكر ان عمليات التسلل عبر الحدود الجنوبية والغربية لمصر زادت بشكل كبير عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وان معظم هذه الحالات تكون بهدف الهجرة الى اسرائيل عبر الحدود المصرية.