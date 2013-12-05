ما أسباب الإفرازات المهبلية قبل البلوغ؟

هل ترتبط الإفرازات المهبلية بالدورة الشهرية وما بعد البلوغ أم أنه من الممكن أن يكون هناك إفرازات مهبلية قبل مرحلة البلوغ؟ وما أسبابها؟

سؤال أرسلته قارئة ويجيب عنه الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: يجب العلم أن الإفرازات المهبلية لا ترتبط بالدورة الشهرية وسن البلوغ، وخاصة تلك التى تعتبر من الإفرازات الطبيعية غير الناتجة عن حدوث التهاب مهبلى.

وذلك لأن الإفرازات المهبلية الطبيعية تفرز بشكل طبيعى نتيجة لوجود غدد معينة بالجهاز التناسلى للمرأة مسئولة عن إفرازها، ولا يرتبط عمل تلك الغدد بمرحلة البلوغ أو ما قبلها.

ولكن يجب التنبيه جيدا إلى ضرورة التمييز بين الإفرازات المهبلية الطبيعية والمرضية الناتجة عن وجود التهاب فطرى أو بكتيرى بالمهبل.

وتتميز الإفرازات الطبيعية بكونها بلا رائحة ولا لون وتشبه فى طبيعتها زلال البيض كما أنها غير متكتلة.

وأى تغير سواء فى لون أو رائحة أو طبيعة تلك الإفرازات يعتبر من المؤشرات الدالة، على وجود التهاب وهو ما يستدعى العرض على الطبيب وتحليل عينه من الإفرازات لمعرفة نوع الالتهاب وتناول المضاد الحيوى المناسب له.