تقرير لمنظمة الصحة العالمية يوضح تفشى مرض شلل الأطفال فى باكستان

أعلن بيان صدر عن مكتب منظمة الصحة العالمية بباكستان، عن وقوع 72 حالة شلل أطفال فى باكستان منذ بداية العام الجارى 2013. وأوضح البيان أن هذه النسبة تعد أكثر من مثيلتها فى العام الماضى، مما يشير إلى وجود زيادة ملحوظة فى هذا المرض فى البلاد.

من جانبه ذكر إلياس درى، منسق شؤون الطوارئ الخاصة بمكافحة شلل الأطفال فى البلاد، أن عدد حالات شلل الأطفال فى باكستان العام الماضى، كانت 58 حالة، لتصل فى العام 2013 إلى 72 حالة حتى الآن.

وأوضح "درى"، أن مرض شلل الأطفال موجود الآن فى ثلاث دول، نيجيريا التى سُجلت فيها 50 حالة، ثم أفغانستان التى بها 9 حالات، ثم باكستان بـ72 حالة.

ولفت "درى" إلى أن 50 حالة من الحالات التى تشهدها باكستان وقعت فى العشائر التى تقع تحت سيطرة حركة طالبان، ولا تسيطر عليها الدولة بالشكل المطلوب، موضحا أن حملات التطعيم ضد هذا المرض أحيانا لا تستطيع الوصول إلى تلك العشائر بسبب الهجمات التى تشنها طالبان بين الحين والآخر، وهذا يؤدى كذلك إلى تعرض أكثر من 240 ألف طفل لمخاطر الأمراض المعدية فى تلك المناطق، لعدم حصولهم على الأمصال والتطعيمات اللازمة".