علي جابر:زوجتي لم تنزعج من صوري مع نجوى كرم

هو من أبرز نجوم برامج الهواة الفنية، ولكن تختلف نجومية علي جابر عن الآخرين في تلك البرامج، بأنها بدأت معها ومن خلالها على عكس تجارب كل الآخرين الذين كانت نجوميتهم سبباً في تواجدهم فيها.

علي جابر النجم الوسيم، ماذا يقول عن الصورة التي جمعته مع نجوى كرم متعانقين؟ «سيدتي» التقته في الحوار التالي الذي كشف فيه وجهه الآخر، بالإضافة إلى الكثير من الأسرار الفنية والخاصة:

بصفتك مدير عام قنوات MBC، هل لك دور في اختيار أعضاء لجان التحكيم في برامج الهواة؟

طبعاً.

ما هي الأمور التي تأخذونها في عين الاعتبار عند اختيار نجم دون آخر، مثلاً على أي أساس تمّ اختيار راغب علامة وليس معين شريف لبرنامج Arab Idol أو نجوى كرم وليس إليسا أو ميريام فارس لبرنامج Arabs Got Talent ؟

المعيار الأول والأخير هو شعبية النجم والنجمة. يهمنا أن تكون شعبية النجوم واسعة، يستطيعون السفر وتخطي المحلية بنجوميتهم إلى مساحة أكبر.

ما هي الصعوبات التي تعترضكم عند التوقيع مع نجم معين عدا الأجور العالية؟

فيمكن القول إن مشاكل Arabs Got Talent محدودة جداً، بل لا توجد مشاكل بين أعضاء لجنة التحكيم، لأن التعاطي بيننا سلس جداً وفيه الكثير من الصداقة والمحبة، ولكن هذه الصداقة ليست موجودة في برامج الهواة الأخرى وهي أثّرت سلباً على البرنامج.

هل تقصد المشاكل التي حصلت بين راغب علامة وأحلام؟

نعم.

ولكن برنامج Arab Idol هو الأكثر إثارة للجدل، والانتقادات والتعليقات التي تنتج عن مشاكل راغب وأحلام تتجاوز بكثير الانتقادات والتعليقات التي تطال برامج الهواة الأخرى؟

كما أن إثارة الجدل بين أعضاء اللجنة لها تأثير إيجابي فإن لها تأثيراً سلبياً أيضاً. عندما يتحول التأثير الإيجابي إلى تأثير سلبي، فإنه سينعكس سلباً على البرنامج ككل، كما عليهما أيضاً.

هل يمكن القول إن راغب علامة وأحلام هما أكثر عضوين مشاغبين في برامج الهواة أم أن أحلام مشاغبة أكثر من راغب؟

راغب علامة وأحلام ليسا أكثر عضوين مشاغبين بل هما نجمان كبيران ومسؤولان ولديهما جمهور عريض ولكنهما وصلا إلى مرحلة من التعاطي فيما بينهما لم يعودا مرتاحيْن فيها.

وما هو الحل بالنسبة إليكما كـ MBC وهل يمكن أن يصل الأمر إلى حد التخلي عن أحد منهما؟

أبداً. الحل يكون عبر جلوس راغب وأحلام معاً والاتفاق على حدود الاحتكاك.

ومتى يمكن أن تتدخلوا كمحطة تلفزيونية؟

نحن نتدخل عندما تتأثر الشاشة.

برأيك، هل تأثرت الشاشة؟

وصلت الأمور بينهما في الحلقات الأخيرة من Arab Idol إلى «صوص ونقطة».

وتحوّلت إلى شخصية؟

هذا صحيح كما أنها أصبحت غير مفيدة على الإطلاق.

هل تحدثتم إليهما؟

أنا تحدثت إليهما أكثر من مرة ودعوتهما إلى التهدئة، ولكن الوضع بينهما يشبه وقف إطلاق النار الذي كان يحصل خلال الحرب اللبنانية، لأنه لم يكن يصمد سوى لفترة قصيرة وسرعان ما كان يُخرق.

ما موقفك مما اعتبر خرقاً لسرية مضمون الاتفاق بين راغب علامة وإدارة MBC أبرز راغب على الهواء مباشرة البند الذي يؤكد أنه رئيس للجنة تحكيم Arab Idol ؟

قوانين البرنامج التي لم نضعها نحن، لا تنصّ على وجود «رئيس لجنة» في برنامج Arab Idol. ويوم حُكي عن «رئيس لجنة» في البرنامج كان من قبيل المعنويات وليس تطبيقاً.

زوجتي وولداي

أنت متزوج وأب لولدين؟

نعم، أنا أب لصبيين: معين ومالك.

ماذا تحدثنا عن زوجتك؟

زوجتي فنانة. هي رسامة تشكيلية وتركز على الرسم التشكيلي العربي.

مع الوقت، هل يذهب الحب في العلاقة بين الزوجين ويتحول إلى شيء آخر؟

بل هو لا يذهب أبداً. تجمعني بزوجتى تمارا قصة حب «طويلة عريضة» وليس قصة حب عادية. نحن لسنا مجرد رجل وامرأة تزوجا منذ عشرين عاماً بل يوجد بيننا حب كبير بدأ منذ أن تعارفنا ولا يزال مستمراً حتى اليوم.

نفهم أن قصة حبكما بدأت منذ أيام الجامعة؟

طبعاً، وهي تكبر يوماً بعد يوم.

أنا ونجوى وكرم

بالإضافة إلى كونكما العضوين الأقدم في لجنة تحكيم برنامج «آراب غوت تالانت»، هل ثمة شيء آخر يجمع بينك وبين نجوى كرم؟

هناك محبة كبيرة تجمع بيني وبين نجوى كرم، بل في الحقيقة توجد محبة وعاطفة أيضاً ليست موجودة تجاه أي أحد آخر وأنا أحب ذلك. نجوى حنونة جداً ولديها عاطفة كبيرة تجاهي. وأنا لا يمكنني أن أكره هذه الناحية، بل على العكس، أنا أحب «حنيّة» نجوى وأقدّرها كثيراً.

هل تزعجك التعليقات و«التلطيشات» التي تتحدث عن وجود علاقة بينك وبين نجوى أم أنها تزعجك؟

هي لا تزعجني أبداً، بل أنا اعتدت عليها.

هل يسبّب الكلام المعلن عن وجود علاقة بينك وبين نجوى مشاكل بينك وبين زوجتك؟

أبداً، لأننا شخصان ناضجان. الكلام الذي تشيرين إليه ليس كلامي ولا كلام نجوى.

ما تعليقك على موضوع صور عناقك لنجوى والتي أثارت بلبلة كبيرة؟

لا شك أنه تمّ التعامل معها إعلامياً خارج سياقها الحقيقي.

وماذا قالت زوجتك عن تلك الصور؟

«ما عندها مشكلة»، لأن زوجتي عقلها كبير. أنا تصرفت مع نجوى في الصور تماماً كما أتصرف مع كل صديقاتي. الوضع الذي ظهرت فيه بالصور ليس غريباً عني؛ لأنني أتصرف بالطريقة نفسها مع كل صديقاتي.

لم نطلب من إليسا المشاركة

هل صحيح أنكم طلبتم من إليسا أن تشارك في أحد برامجكم ولكنها رفضت وفضّلت برنامجاً آخر؟

هذا غير صحيح، مع احترامي لـ إليسا التي أحبها كثيراً.

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