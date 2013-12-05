القبض على صاحب شركة توكيلات تجارية “نصب” علي11شخص

القت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي صاحب شركة توكيلات تجارية ببنها قام بالنصب على الأشخاص وحصَل منهم مبالغ مالية لتسفيرهم للعمل بأحد الدول العربية.

تلقي رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية بلاغاً من كل من “هيثم عوض احمد عوض عامر 32 سنه ” موظف بشركة التأمينات ،و”علي محمد نجيب عبد الحميد 30 سنه” حاصل علي بكالوريوس تجارة ،و”محمد ابراهيم بيومي علي 47 سنه “حاصل علي دبلوم زراعه ،و”باسم محمد السيد عبد الله 29 سنه” حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية ، وجمال الدين حسن السيد على عبد الحافظ 33 سنه منجد أفرنجى و”احمد محمد رأفت سليمان سالم 25 سنه” حاصل على ليسانس حقوق ،و”عبد الرحمن جمال عبد الوهاب ابراهيم عراقى 24 سنه” حاصل علي بكالوريوس تجاره و”نبيل جمال عبد الموجود ابراهيم 24 سنه “حاصل على ليسانس حقوق ،و”ابراهيم محمد السيد عبد الله سالم 24 سنه” حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية ،و”حمدى خليل خليل الجزار 56 سنة ” مدرس بمدرسة بنها الثانوية الزراعية ،و”محمد حسن على عبد الرحمن 24 سنه”

> بقيام المدعو “أحمد .ح. م 30 سنه” صاحب مكتب توكيلات تجارية بناحية برج روجينا خلف مدرسة الفتح الخاصة – بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ متفاوته ما بين 2000 جنيه و 5000 جنيه بقصد تسفريهم للعمل بأحد الدول العربية.

وأكدت التحريات صحة ما جاء بأقوال المبلغين وأنه يتخذ من مكتبه نشاطاً غير مشروع فى النصب والاحتيال على العديد من المواطنيين والاستيلاء على أموالهم.

فتمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم بنها من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بصحتها وأنه كان فى طريقه للتصالح مع المذكورين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7063 إدارى مركز بنها لسنة 2013 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.