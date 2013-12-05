الصحفيين الاحرار بالاسماعيلية تدعو للتصويت ب”نعم” للدستور

دعت حركة الصحفيين الاحرار بالاسماعيلية المواطنيين الى التصويت بنعم للدستور.

وقال هشام أسماعيل منسق الحركة بالاسماعيلية لأونا، أن الحملة ستبدأ حملات أعلامية فى منطقة القناة وسيناء لدعم التصويت بنعم للدستور، واصفا الدستور بأنه من اعظم الدساتير فى تاريخ مصر ، لأنه أنهى دولة المرشد والامير وأكد مدنية الدولة واستقلال الجيش والقضاء .

وقال محمد جمعة القيادى بالحركة، أن عديد من الحركات الثورية والائتلافات أعلنت أنضمامها للحركة فى الحملة للتصويت بنعم للدستور.

بينما أكد محمد عامر منسق شباب جبهة الانقاذ بالاسماعيلية أن شباب الجبهة سينطلق فى حملات ميدانية بالقرى والمدن لأقناع المواطنيين بالتصويت بنعم للدستور لأنه دستور يحقق مطالب الثورة والعدالة الاجتماعية .