يمنية تخطب سودانية لزوجها “حتى لا ينحرف”

خطبت زوجة يمنية طبيبة سودانية لزوجها، في سابقة فريدة، لتكون بذلك أول زوجة في اليمن تقدم على تزويج شريك حياتها، مؤكدة أنها أقدمت على الخطبة حفاظا عليه من الانحراف.

وأكدت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن الزوج محمد صادق صعترة الذيب من العمر 42 عاما ، أنه حاول قبل عامين الزواج بفتاة من فتيات مديرية منطقة حراز المتميزة بجمال اليمنيات، لكنه لم يوفق .

وأضاف صادق “حينما تعرفت على طبيبة الأسنان السودانية في صنعاء، لفت نظري لها حسن خلقها، فذهبت لشرح الأمر لزوجتي التي أنجبت منها 3 أولاد، ووافقت وأكدت أنها ستزوجها لي”.

وأوضح الزوج موافقة زوجته على الارتباط بالطبيبة السودانية لأنها ليست يمنية، وهي أكثر هدوء من اليمنيات، كما لن يكون هناك حساسية بينهما، كونها ليست من الأسرة -على حد قوله-.