الجماعة الإسلامية تقبل استقالة عاصم عبدالماجد وتتبرأ منه

أعلن الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية قبول استقالة عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة.

وأكدت في بيان صادر صباح اليوم الخميس رفضها لخطابه الاعلامي وبراءتها من كل مواقفه.

وذكرت الجماعة بعض مواقفها السابقة في محاولة لفتح صفحة جديدة منها عدم تأييد مرشح الإخوان في الجولة الإنتخابية الأولى، وترك مقاعد الجمعية التأسيسية وعدم تمثيلها في الحكومة و الوزارة ودم تمثيلهم في مجلس الشورى إلا بثلاث أعضاء فقط واستقالة المحافظ الوحيد منها المهندس سعد الخياط إعلاءً لمصلحة الوطن ومبادرة حل الأزمة و طرح الإستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة.

> وتابع البيان إعلان الجماعة تمسكها بالسلمية حين اندلعت أعمال العنف عقب عزل الدكتور محمد مرسي و إعلانها أن أي فرد يخالف النهج السلمي يعتبر مفصولاً فوراً بالمقالة الشهيرة للشيخ عبودالزمر: “إنطلق قطار السلمية و من يريد العنف فليبحث له عن مكان غير الجماعة الإسلامية”.