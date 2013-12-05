أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الجماعة الإسلامية تقبل استقالة عاصم عبدالماجد وتتبرأ منه

  • 27
Google+ Print
الجماعة الإسلامية تقبل استقالة عاصم عبدالماجد وتتبرأ منه الجماعة الإسلامية تقبل استقالة عاصم عبدالماجد وتتبرأ منه

أعلن الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية قبول استقالة عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة.

وأكدت في بيان صادر صباح اليوم الخميس رفضها لخطابه الاعلامي وبراءتها من كل مواقفه.

وذكرت الجماعة بعض مواقفها السابقة في محاولة لفتح صفحة جديدة منها عدم تأييد مرشح الإخوان في الجولة الإنتخابية الأولى، وترك مقاعد الجمعية التأسيسية وعدم تمثيلها في و الوزارة ودم تمثيلهم في مجلس الشورى إلا بثلاث أعضاء فقط واستقالة المحافظ الوحيد منها المهندس سعد الخياط إعلاءً لمصلحة الوطن ومبادرة حل الأزمة و طرح الإستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة.
> وتابع البيان إعلان الجماعة تمسكها بالسلمية حين اندلعت أعمال العنف عقب عزل الدكتور محمد مرسي و إعلانها أن أي فرد يخالف النهج السلمي يعتبر مفصولاً فوراً بالمقالة الشهيرة للشيخ عبودالزمر: “إنطلق قطار السلمية و من يريد العنف فليبحث له عن مكان غير الجماعة الإسلامية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا