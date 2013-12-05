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الدميري:طرح مشاريع لتطوير السكك الحديدية علي المستثمرين العرب‎

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الدميري:طرح مشاريع لتطوير السكك الحديدية علي المستثمرين العرب‎ الدميري:طرح مشاريع لتطوير السكك الحديدية علي المستثمرين العرب‎

الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل

قال ابراهيم الدميري وزير النقل ان مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي سيعزز الثقة في الاستثمار المصري في الفترة القادمة مشيرا الى انه ياتي في وقت جيد يصب لصالح الاقتصاد المصري .
> وأضاف الدميري في تصريحات خاصة لوكالة  ONA اننا جهزنا عدد من المشاريع لطرحها على المستثمرين العرب في المؤتمر ياتي على راسها تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر .
> جدير بالذكر ان المؤتمر قد انطلقت فاعلياته امس بحضور رئيس الوزاء الدكتور حازم الببلاوي ووزير ي الاستثمار بمصر والامارات وحضور من رجال الاعمال بالبلدين

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