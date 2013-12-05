الدميري:طرح مشاريع لتطوير السكك الحديدية علي المستثمرين العرب‎

قال ابراهيم الدميري وزير النقل ان مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي سيعزز الثقة في الاستثمار المصري في الفترة القادمة مشيرا الى انه ياتي في وقت جيد يصب لصالح الاقتصاد المصري .

> وأضاف الدميري في تصريحات خاصة لوكالة ONA اننا جهزنا عدد من المشاريع لطرحها على المستثمرين العرب في المؤتمر ياتي على راسها تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر .

> جدير بالذكر ان المؤتمر قد انطلقت فاعلياته امس بحضور رئيس الوزاء الدكتور حازم الببلاوي ووزير ي الاستثمار بمصر والامارات وحضور من رجال الاعمال بالبلدين