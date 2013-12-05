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«النقض» تبدأ جلسات إعادة محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» اليوم

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«النقض» تبدأ جلسات إعادة محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» اليوم «النقض» تبدأ جلسات إعادة محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» اليوم

تبدأ محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبدالله، الخميس، جلسات إعادة محاكمة 73 متهمًا، في أحداث مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، في فبراير العام الماضي، بعد قبول المحكمة النقض المقدم من المتهمين.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، عاقبت 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ5 متهمين آخرين، وبراءة 28، وأصدرت أحكامًا بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عامًا لباقي المتهمين.

كان استاد بورسعيد شهد مطلع فبراير 2012 أحداث عنف عقب انتهاء مباراة ناديي المصري، والأهلي في دوري كرة القدم، خلّفت 74 قتيلاً و248 مصابًا.

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