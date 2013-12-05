أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نبيل فهمى يواصل زيارته للهند.. أهم الأخبار المتوقعة من اليوم السابع

Google+ Print
نبيل فهمى يواصل زيارته للهند.. أهم الأخبار المتوقعة من اليوم السابع نبيل فهمى يواصل زيارته للهند.. أهم الأخبار المتوقعة من اليوم السابع


> باريس: يعقد وزراء خارجية الدول الأفارقة المشاركون فى قمة "الإليزيه" حول الأمن والسلام فى القارة، اجتماعا بباريس فى إطار الأعمال التحضيرية للقمة المقرر انطلاقها غدا الجمعة بالعاصمة الفرنسية.. كما تنظم وزارة الشئون الخارجية الفرنسية منتدى "أفريقيا: مائة ابتكار من أجل التنمية المستدامة".

نيودلهى: يجرى وزير الخارجية نبيل فهمى العديد من اللقاءات الإعلامية تهدف إلى مخاطبة الرأى العام الهندى وكبار المفكرين وقادة الفكر والرأى ومراكز الأبحاث هناك فى ضوء طرح للتصور الخاص بالنهوض بالشرق الأوسط.

القاهرة: يستقبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بمقر رئاسة الجمهورية بحى مصر الجديدة، وفداً من أعضاء المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى. ويعقد وزير الاستثمار أسامة صالح ووزير الدولة الإماراتى د. سلطان الجابر مؤتمراً صحفياً بمقر الرئاسة.

القاهرة: ينظم عدد من الحركات الثورية مؤتمرا بنقابة الصحفيين حول وثيقة الحد الأدنى للدستور ورؤية لعدد من المتخصصين فى مشروع تعديل الدستور الجديد.

القاهرة: يعقد حزب "النور" مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقف الحزب من التصويت على الدستور.. كما يدشن حزب الكرامة حملة لدعم الدستور.

القاهرة: يشهد وزراء البحث العلمى فى مصر والسعودية والإمارات اللقاء الذى ينظمه معهد تيودور بلهارس للأبحاث تحت رعاية الدكتور رمزى إستينو وزير البحث العلمى فى إطار مشروع "معهد تيودور بلهارس فى مجال الأبحاث الأوروبية".

القاهرة: تبدأ بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية الـ97 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السودان.

أوسلو: يتوجه وزير خارجية النرويج بورج برانداه إلى كييف فى زيارة لأوكرانيا تستغرق يوما واحدا للمشاركة فى الاجتماعات الوزارية لمنـظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

تونس: تبدأ فى العاصمة التونسية فعاليات اتحاد إذاعات الدول العربية بمشاركة وفد مصرى برئاسة على عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم