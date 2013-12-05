نبيل فهمى يواصل زيارته للهند.. أهم الأخبار المتوقعة من اليوم السابع



> باريس: يعقد وزراء خارجية الدول الأفارقة المشاركون فى قمة "الإليزيه" حول الأمن والسلام فى القارة، اجتماعا بباريس فى إطار الأعمال التحضيرية للقمة المقرر انطلاقها غدا الجمعة بالعاصمة الفرنسية.. كما تنظم وزارة الشئون الخارجية الفرنسية منتدى "أفريقيا: مائة ابتكار من أجل التنمية المستدامة".

نيودلهى: يجرى وزير الخارجية نبيل فهمى العديد من اللقاءات الإعلامية تهدف إلى مخاطبة الرأى العام الهندى وكبار المفكرين وقادة الفكر والرأى ومراكز الأبحاث هناك فى ضوء طرح مصر للتصور الخاص بالنهوض بالشرق الأوسط.

القاهرة: يستقبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بمقر رئاسة الجمهورية بحى مصر الجديدة، وفداً من أعضاء المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى. ويعقد وزير الاستثمار أسامة صالح ووزير الدولة الإماراتى د. سلطان الجابر مؤتمراً صحفياً بمقر الرئاسة.

القاهرة: ينظم عدد من الحركات الثورية مؤتمرا بنقابة الصحفيين حول وثيقة الحد الأدنى للدستور ورؤية لعدد من المتخصصين فى مشروع تعديل الدستور الجديد.

القاهرة: يعقد حزب "النور" مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقف الحزب من التصويت على الدستور.. كما يدشن حزب الكرامة حملة لدعم الدستور.

القاهرة: يشهد وزراء البحث العلمى فى مصر والسعودية والإمارات اللقاء الذى ينظمه معهد تيودور بلهارس للأبحاث تحت رعاية الدكتور رمزى إستينو وزير البحث العلمى فى إطار مشروع "معهد تيودور بلهارس فى مجال الأبحاث الأوروبية".

القاهرة: تبدأ بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية الـ97 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السودان.

أوسلو: يتوجه وزير خارجية النرويج بورج برانداه إلى كييف فى زيارة لأوكرانيا تستغرق يوما واحدا للمشاركة فى الاجتماعات الوزارية لمنـظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

تونس: تبدأ فى العاصمة التونسية فعاليات اتحاد إذاعات الدول العربية بمشاركة وفد مصرى برئاسة على عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية.