الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد

يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها الملحوظ لتكون أقل من معدلاتها، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد متكاثرة.

ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء وعلى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط غربا وعند خليج السويس والبحر المتوسط، تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى العظمى

> القاهرة 14 20

> الإسكندرية 15 19

> مطروح 15 18

> بورسعيد 16 19

> دمياط 15 18

> بلطيم 15 18

> الإسماعيلية 13 21

> السويس 15 22

> العريش 13 19

> نخل 09 21

> طابا 11 19

> الطور 16 22

> مرسى علم 17 26

> الغردقة 17 25

> شرم الشيخ 18 28

> رفح 15 18

> كاترين 14 19

> سيوه 15 20

> المنيا 13 22

> الفيوم 14 22

> رأس سدر 17 22

> أبو سمبل 18 28

> وسط الدلتا 14 19

> أسيوط 12 23

> سوهاج 13 24

> الأقصر 15 26

> أسوان 17 27

> شلاتين 20 27

> حلايب 21 26

> الوادى الجديد 13 25

> قنا 12 26

> نويبع 18 23

> السلوم 14 18