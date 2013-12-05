العراق يحتل المركز الثانى بعد الهند فى شراء السلاح الروسى

توقع الخبير الروسى إيجور كوروتشينكو، رئيس مركز أبحاث التجارة العالمية للأسلحة، أن تتصدر الهند والعراق وفيتنام، ترتيب مستوردى الأسلحة الروسية، فى الفترة 2013 – 2016.

وقال كوروتشينكو لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الخميس إن توقعات مركز أبحاث التجارة العالمية للأسلحة تشير إلى بقاء الهند فى المركز الأول فى واردات الأسلحة الروسية فى الفترة ما بين عامى 2013 و2016، فى حين سيزيح العراق الصين، من المركز الثانى، وستحتل فيتنام، المركز الثالث، مزيحة الجزائر، من المرتبة الثالثة إلى المرتبة السادسة.

وحسب تقديرات أعدها مركز أبحاث التجارة العالمية للأسلحة، سترتفع حصة الهند، فى صادرات الأسلحة الروسية من 27.3% فى الفترة 2005 – 2012 إلى 32.7% فى 2013 – 2016، بينما سترتفع حصة العراق من 0.54% إلى 9.8% .

ومن المتوقع أن تستحوذ الهند والعراق وفيتنام، على نسبة 51.24% من إجمالى الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكرى فى الفترة 2013 – 2016، بينما تستحوذ الدول التى تحتل المركز الرابع إلى العاشر "الصين وفنزويلا والجزائر وسوريا وأذربيجان والبرازيل وإيران" على نسبة 32.5%.