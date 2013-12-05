سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة وانتظام حركة المترو

شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية فى القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية، خاصة فى طريق صلاح سالم، وطريق النصر وكورنيش النيل، وشارع لطفى السيد، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية، وكوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين، ومحور 26 يوليو.

كما انتظمت حركة المرور فى منطقة وسط البلد وفى جميع الطرق المؤدية إليها، وكذلك فى شارع رمسيس، وشهد الطريق الدائرى سيولة مرورية للقادم من طريق الأوتوستراد، ومحور صفط اللبن، ومحاور الخليفة المأمون، ولطفى السيد، وشبرا.

وعلى جانب آخر، انتظمت حركة قطارات المترو وشهدت محطة الشهداء بعضا من الزحام النسبى بسبب إغلاق محطتى السادات والجيزة.