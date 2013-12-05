ندوة بزراعة المنيا عن "المشاكل التى تواجه تربية النحل"

أقامت كلية الزراعة جامعة المنيا فى إطار برنامجها الثقافى فى ندوة علمية بعنوان "المشاكل التى تواجه تربية النحل فى محافظة المنيا"، والمقامة تحت رعاية الدكتور على عبد العزيز جبارة عميد الكلية، وبحضور المهتمين بتربية النحل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومهندسى الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة ومندوبين من مديرية التربية والتعليم وعدد من النحالين الذين شاركوا فى المناقشات.

حيث استعرض الدكتور عادل رشدى حسن أستاذ النحل ومدير وحدة إنتاج عسل النحل بالكلية أهمية إنتاج عسل النحل والفوائد الغذائية والطبيعية له ودور النحل فى تلقيح النباتات وزيادة المحاصيل وأضاف أن محافظة المنيا على الرغم من احتلالها للمركز الأول على مستوى الجمهورية فى عدد طوائف النحل، ولكن هناك العديد من المشاكل التى أدت إلى انخفاض إنتاج تلك الطوائف.

قام الدكتور رشدى باستعراض العديد من المشاكل وطرق حلها، وخلال الندوة تم توزيع ملخص للمحاضرة على الحضور والتى تم طرحها على شاشة عرض، وتم من خلالها الإجابة على الأسئلة المطروحة من الحاضرين.

وأشار الدكتور قاسم زكى وكيل الكلية لشئون البيئة، إلى أنه يتم تنظيم ندوة ثقافية علمية كل ثلاثاء فى إطار البرنامج الثقافى بالكلية بقاعة الدكتور عبد التواب المهندس، لمناقشة أهم القضايا التى تعانى منها المحافظة فى الإنتاج والتصنيع الزراعى.