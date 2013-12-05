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السبت.. معرض أعمال فنية لطلاب الجامعة الأمريكية فى "مدرار"

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السبت.. معرض أعمال فنية لطلاب الجامعة الأمريكية فى "مدرار" السبت.. معرض أعمال فنية لطلاب الجامعة الأمريكية فى "مدرار"

تستضيف "مدرار" للفن المعاصر، معرض بلينك ٢ "غمضة"، ويضم أعمالاً فنية لدارسين مختارين من قسم الفنون بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، ويفتتح المعرض يوم السبت المقبل، ويمتد حتى ٢٥ ديسمبر الجارى.

وتتنوع الأعمال الفنية المقدمة لـ21 دارساً ما بين فن الفوتوغرافية المعاصرة وفنون التحريك التجريبية وفن الفيديو والصوت، والتجهيز فى الفراغ، متناولين اللحظة الملهمة فى تكوين الفن، التى تتحول فيها الفكرة إلى عملية إبداع فريدة لا نهائية التشكيل والتفاعل.

ويشرف على المعرض شادى النشوقاتى، الفنان البصرى والمدرس الزائر بالجامعة الأمريكية، بمشاركة آية المفتى، وحبيبة علام، وهالة هشام، ولينا نبراوى، وملك يقوت صالح، وندى فتحى، ونازلى أباظة، ومحمد طلايع، وعمر عاشور، وعمر حمد الله، وعمر مبارك، وروعة شريف، وريهام على قاسم، وسلمى أبو الحسين، وتقى الحارونى، وياسمينة كبارة، وزينة مدوار، وناتالى لطفى، ومايا شافعى، وإسلام شبانة، ونادين العوادلى، وماجد عبد السلام، وراوية داجانى.

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