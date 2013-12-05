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السيسي يحسم لقب شخصية العام في استطلاع مجلة “تايم” الأمريكية

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حسم الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقائد العام للقوات المسلحة، لقب شخصية العام في استفتاء مجلة “تايم” الأمريكية، متفوقًا على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من الشخصيات السياسية العامة في العالم.

وتمنح المجلة، عبر موقعها الإلكتروني، للزوار حق التصويت، لإختيار شخصية العام، قبل أن تضع صورة الفائز بالجائزة على غلاف المجلة.

وواصل “السيسي” حفاظه على المرتبة الأولى في تصويت المجلة الأمريكية، بعد حصوله على نسبة 26.2%، يليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بنسبة 20.8% ، بينما حصلت الممثلة الأمريكية ميلى كروس، على المرتبة الثالثة بنسبة تصويت 16.3%، وفى المرتبة الرابعة السياسى الهندى ناردينارد نودي، بنسبة14%.

 يُذكر أن اللقب قد حاز عليه العام الماضى الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

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السيسي على غلاف مجلة “التايم” الأمريكية بعد فوزه بلقب شخصية العام – صورة تخيلية

 

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