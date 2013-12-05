الفضالي: لجنة الخمسين ضمت كافة أطياف الشعب.. والجيش إنحاز لإرادة المصريين

توجه الوفد المصرى برئاسة المستشار أحمد الفضالي، فور وصوله إلى العاصمة الصينية “بكين”، إلى المؤتمر الذى تم عقده بمقر السفارة المصرية ببكين فى حضور عديد من المسئولين الصينين الذين يمثلون عدد من المعاهد و المؤسسات المتخصصة بشئون الشرق الاوسط .

وقال المستشار أحمد الفضالي، منسق عام تيار الإستقلال، إن لجنة الخمسين تمثل كافة أطياف الشعب المصري من أزهر و كنيسة وعمال و فلاحين، مؤكدًا أنها جاءت بحكم الاعلان الدستوري، ونجحت في الخروج بدستور بقدر كبير من التوافق بين الأعضاء.

> وأكد الفضالي، إن الجيش المصرى هو الضمانة الأساسية لإرادة الشعب، وأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من أعمال ضد جنود الجيش المصرى هو انتقام، بسبب موقف الجيش المصري، وانحيازه إلى جانب إرادة الشعب .

> وأوضح الفضالي أن مصر تتجه نحو نظام اكثر استقرارًا، حيث اجراء الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور.

و ردًا على سؤال أحد الصحفيين الصينين، بشأن ترشح الفريق السيسى للانتخابات الرئاسية، أكد “الفضالي” أن هذا الأمر متروك إلى إرادة الفريق السيسى نفسه، مشددًا على أن الصدارة ستكون له اذا ما قرر خوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة.