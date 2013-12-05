تُركي يطلق زوجته ويطالبها بـ 250 ألف دولار بسبب نظافتها المفرطة

كلفت العناية الفائقة بالنظافة من قِبل سيدة تركية دعوى قضائية رفعها عليها زوجها يطالبها فيها بـ 250 ألف دولار وإنهاء العلاقة الزوجية بينهما.

بعد 4 سنوات من الحياة المشتركة بين الزوجين يؤكد الزوج أن حياته تحولت إلى جحيم لا يطاق بسبب هوس زوجته بالنظافة، إذ ألقى الضوء على بعض من جوانب حياته الزوجية.

يقول الزوج في دعواه إن زوجته كانت تمنعه من استخدام المرحاض بعد تنظيفه، وإن ثائرتها كانت تثور إذا سقطت شعرة منه على السرير، أو الوسادة.

كما لفت الزوج الانتباه في دعواه إلى أن زوجته لم تطبخ أبدا، وأنهما كانا يحجزان الطعام الجاهز من خارج المنزل “كي لا يتسخ المطبخ” هذا ويؤكد الرجل على حقه بالمطالبة بـ 250 ألف دولار، بالتشديد على أن 200 ألف هي بدل منزل اشتراه لها، أما الـ 50 الف المتبقية فهي تعويض عن الأضرار النفسية التي تسببت بها له، والتي “لا يمكن إصلاحها” وفقا لوصفه.

وكالات