تجنب ارتداء الجينز والملابس الضيقة يحمى السيدات من التهاب عنق الرحم

العادات السيئة التى قد تمارسها بعض السيدات قد تتسبب فى وجود التهابات المجرى البولى، مسبباً آلاما شديدة، وتعتبر من أكثر الالتهابات انتشار بين السيدات هى التهابات عنق المثانة.

ويقول الدكتور إسلام الشاذلى طبيب جراحة المسالك البولية، إن التهابات المسالك البولية عند السيدات من المشاكل الصعبة، حيث إن تلك الالتهابات قد تسبب لها مشاكل فى الحركة، ومن أشهر أنواع تلك الالتهابات التى قد تصيب المرأة هى التهاب عنق المثانة، وعلل حدوث تلك الإصابة بسبب قصر مجرى البول لدى السيدات.

وأشار الشاذلى إلى أن الجهاز البولى للمرأة بداية من مجرى البول وفتحة الشرج والمهبل وقربهما يسبب انتشار البكتيريا من مكان إلى آخر، مضيفاً أن تلك الإصابة تؤدى إلى ظهور بعض الأعراض المؤلمة كالشعور بالآلام عند التبول، الرغبة الملحة للتبول وبالتكرار مع قلة ما ينزل.

وأضاف الشاذلى، أن من الأعراض التى قد تصاحب الإصابة بهذا المرض هى ظهور رائحة كريهة للبول، بالإضافة إلى الشعور بالحاجة إلى التبول، والشعور بالآلام شديدة أسفل البطن وعلى الخصرين.

وللوقاية من هذه الإصابة، يجب اتباع بعض الإرشادات، مثل إفراغ المثانة تماماً عند التبول، وعند تنظيف الجهاز التناسلى يجب أن يكون من الأمام إلى الخلف، وضرورة تتجنب ارتداء الملابس الضيقة والمكونة من الألياف الصناعية، وتجنب استخدام المواد المعطرة أو استخدام الصابون فى تنظيف المنطقة التناسلية.

وأضاف إذا حدثت الإصابة لابد من إعطاء الجسم راحة تامة لمقاومة الالتهاب، ويمكن استخدام بعض أنواع الكريمات تحت إشراف الطبيب أثناء علاقة الزوجية لمنع انتقال العدوى، كما يمكن تناول بعض المسكنات مثل الباراسيتامول.