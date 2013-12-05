بالصور.. أهالى "أبو شناف" بالشرقية: عزبتنا تعانى الإهمال ونطالب بسرعة حل مشاكلنا

تعانى عزبة "أبو شناف" التابعة لقرية الأسدية مركز أبو حماد بالشرقية، من الإهمال والنقص الشديد فى الخدمات، حيث يشعر الأهالى بإهمال المسئولين، نظراً لسوء الحالة العامة.

"اليوم السابع" التقت بعدد من أهالى القرية والذين شكوا سوء الخدمات وإهمال المسئولين.. فيقول "صلاح محمد إبراهيم"، موظف: "أن عزبتنا تعانى من تجاهل المسئولين، فالشوارع متهالكة وغير مرصوفة ومليئة بالحفر والمطبات ومقالب القمامة، مما أدى إلى انتشار الحشرات الضارة والقوارض، وأصبحت الرائحة كريهة تعم العزبة".

وأضاف أن الأهالى يعانون من انتشار الأمراض بسبب التلوث، خاصة فى فصل الصيف، ويتابع: "يذهب مسئول ويأتى آخر دون أن نتقدم خطوة واحدة للأمام".

ويضيف سراج سنوسى، موظف بالمعاش، أن ترعة "حما الخيل" المارة بالقرية، تسبب ضرراً بيئياً كبيراً بسبب إلقاء الأهالى للحيوانات النافقة فى مياهها، مطالبا بضرورة تغطيتها، والاستفادة من الجزء المغطى فى عمل شىء خدمى للأهالى مثل نقطة إسعاف أو مركز طبى.

ويكمل "عبد الحميد راتب"، موظف، إن شبكة الكهرباء بالعزبة متهالكة، وتحتاج إلى الإحلال والتجديد واستبدال الأسلاك الكهربائية المكشوفة بأخرى معزولة، حيث لم يتم تغيير تلك الأسلاك منذ سنوات، وأصبحت عرضة للسقوط فى أى وقت، مما يؤدى إلى تهديد حياة المواطنين، ويعرضهم إلى خطر الموت فى أى لحظة‏.