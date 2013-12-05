نقيب محامين بورسعيد: النيابة قبلت الطعن فى قضية أحداث النادى المصرى

أكد صفوت عبد الحميد، نقيب محامين بورسعيد، اليوم الخميس، أن النيابة قدمت مذكرة تفصيلية بقبول الطعن بالنقض شكلاً، فى إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة القضية رقم 437 لسنة 2012 جنح المناخ والمعروفة إعلامياً بمجزرة بورسعيد.

وقال صفوت إنه من المنتظر، أن تحال القضية إلى محكمة جنايات جديدة، خلاف المحكمة التى سبق وأن أصدرت حكما بالإعدام والعقوبات المشددة على المتهمين فى أحداث استاد النادى المصرى.

وفى السياق ذاته، أكد صفوت بأنه عقب النطق بقبول الطعن، سيصدر وزير العدل قرارا بعودة أوراق القضية من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، لتقوم بدورها بإحالة الدعوى إلى أحد دوائر الجنايات لنظرها.