جامعة أم القرى تنظم المؤتمر العالمى فى مجالات العمل الخيرى والإنسانى

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تنظم جامعة أم القرى ممثلة فى كرسى "البر" للخدمات الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى وجمعية "البر" بمكة المكرمة، يومى الأحد والاثنين القادمين المؤتمر العالمى للتجارب الرائدة فى مجالات العمل الخيرى والإنسانى، بدعم من مؤسسة "سليمان بن عبد العزيز الراجحى" الخيرية، بحسب الشرق الأوسط.

وقالت، إن الدكتور بكرى بن معتوق عساس مدير الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر رعاية خادم الحرمين الشريفين، قد ثمن هذه المناسبة، وأفاد بأنه شكلت عدة لجان للمؤتمر تتمثل فى اللجنة الإشرافية التى تضم فى عضويتها عددا من وكلاء وعمداء الجامعة وممثلا لرابطة العالم الإسلامى وممثلا لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومديرا عام فرع وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على كرسى "البر" للخدمات الإنسانية ورئيس مجلس إدارة جمعية "البر" بمكة المكرمة.

وأوضحت الصحيفة، أن الدكتور خالد بن يوسف برقاوى المشرف على كرسى "البر" للخدمات الإنسانية أن المؤتمر يستعرض تجارب رائدة للعمل الخيرى والإنسانى فى المجتمع المعاصر، والبرامج والأنشطة المبتكرة فى مجال العمل الخيرى والإنسانى، مضيفاً أن المؤتمر الذى سيعقد يومى الأحد والاثنين القادمين سيشهد عقد ورشتى عمل، الأولى تندرج تحت عنوان "تصميم البرامج الاحترافية فى مجال العمل الخيرى والإنسانى"، أما ورشة العمل الثانية تحمل عنوان "أساليب حديثة فى تقييم مشروعات وبرامج العمل الخيرى".

بينما أشار الدكتور صالح بن عبد الله الفريح رئيس اللجنة العلمية من جانبه أن المؤتمر سيعقد ست جلسات علمية موزعة على يومى المؤتمر يطرح خلالها 18 ورقة عمل، وأكد أن المؤتمر يستهدف العاملين بالجمعيات الخيرية والخبراء فى قطاع العمل الخيرى والمسئولين الحكوميين بالوزارات ذات العلاقة بالعمل الخيرى، والجهات المانحة فى قطاع العمل الخيرى والجامعات ومراكز الأبحاث ورواد العمل الخيرى بالسعودية، وذلك بالمدينة الجامعية بالعابدية بمشاركة نخبة من المستكتبين من دول العالم.